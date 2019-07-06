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İnegöl'de çatıdan düşen işçi yaralandı

45 dakika önce

İnegöl ilçesinde bir tesisin çatısında kaynak yaparken yere düşen işçi yaralandı.

İnegöl'de çatıdan düşen işçi yaralandı, System.String[]
İnegöl ilçesinde bir tesisin çatısında kaynak yaparken yere düşen işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Cadde'deki orman ürünleri işleme tesisinde kaynak yapmak için çatıya çıkan Özgür Sevil (39), bir anda dengesini yitirerek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
Sevil, mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:06 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl, İşçi, OSB, Güncel
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