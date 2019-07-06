İnegöl'de çatıdan düşen işçi yaralandı
45 dakika önce
İnegöl ilçesinde bir tesisin çatısında kaynak yaparken yere düşen işçi yaralandı.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:06 Kaynak: AA
ilçesinde bir tesisin çatısında kaynak yaparken yere düşen işçi yaralandı. Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) 2. Cadde'deki orman ürünleri işleme tesisinde kaynak yapmak için çatıya çıkan Özgür Sevil (39), bir anda dengesini yitirerek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
Sevil, mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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