Son Dakika Haberleri: İnegöl'de çatıdan düşen kalıp ustası yaralandı
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İnegöl'de çatıdan düşen kalıp ustası yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

İnegöl'de çatıdan düşen kalıp ustası yaralandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Alanyurt Fatih Mahallesi'nde üç katlı bir inşaatın çatısında çalışan kalıp ustası Mikail Özdemir (64), bir anda dengesini yitirerek yere düştü.
Yaralanan yaşlı adam, mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:21 Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, İşçi, Bursa, İnegöl, Güncel
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