İnegöl'de çatıdan düşen kalıp ustası yaralandı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:21 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde bir inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı. Alanyurt Fatih Mahallesi
'nde üç katlı bir inşaatın çatısında çalışan kalıp ustası Mikail Özdemir (64), bir anda dengesini yitirerek yere düştü.
Yaralanan yaşlı adam, mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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