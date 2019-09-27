Son Dakika Haberleri: İnegöl'de çatıdan düşen usta hayatını kaybetti
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İnegöl'de çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

1 saat önce

İnegöl'de çatıdan düşen usta hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çatı ustası metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

İnegöl'de çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çatı ustası metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan usta hayatını kaybetti.

Olay Huzur Mahallesi 56. Sokakta meydana geldi. Bir inşaatta çatı işleri yapan Mehmet Göğebakan isimli çatı ustası dengesi kaybedince metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Düşen ustayı gören diğer çalışanlar yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler Mehmet Göğebakan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğebakan saatler sonra hayatını kaybetti.

İnegöl'de çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:12 Kaynak: İHA
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