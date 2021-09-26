İnegöl'de cep telefonu hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

İnegöl'de cep telefonu hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işletmeden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işletmeden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir işletmenin sahibi olan A.D, telefonunun bıraktığı yerde olmadığını fark edince iş yerinden hızla çıkmaya çalışan A.K'nin (19) peşinden koştu. Bir süre sonra şüpheliyi yakalayan işletme sahibi, telefonunu geri alarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

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