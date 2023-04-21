İnegöl'de Cerrah Mahallesi'nde toplu bayramlaşmada rekor kırıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Cerrah Mahallesi'nde toplu bayramlaşmada rekor kırıldı

21.04.2023 21:30

İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde, yıllardır devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdü. Bayram namazı sonrası binlerce kişi bir araya gelerek bayramlaştı. Rekor kırılarak tam 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

İnegöl ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

UZUN YILLARDIR DEVAM EDEN GELENEK

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi. Bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.

İşte o anlardan kareler;

Toplu bayramlaşmada rekor! Tam 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Toplu bayramlaşmada rekor! Tam 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Toplu bayramlaşmada rekor! Tam 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Kaynak: DHA
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