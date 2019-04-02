İnegöl'de Çiftlik Evine Uyuşturucu Baskını: 5 Gözaltı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin bir çiftlik evine yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olay ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde polis ekiplerinin bir çiftlik evine yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olay ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ilçede bulunan bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 4'ne uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapıldı. Diğer şahıs ise uyuşturucu ticaretinden dolayı emniyette götürüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
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