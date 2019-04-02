Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Çiftlik Evine Uyuşturucu Baskını: 5 Gözaltı

İnegöl'de Çiftlik Evine Uyuşturucu Baskını: 5 Gözaltı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin bir çiftlik evine yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olay ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de Çiftlik Evine Uyuşturucu Baskını: 5 Gözaltı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin bir çiftlik evine yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olay ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 4'ne uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapıldı. Diğer şahıs ise uyuşturucu ticaretinden dolayı emniyette götürüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:26 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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