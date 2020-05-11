İnegöl'de çilek hasadı başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde çiftçiler yılın ilk mahsulünü toplamaya başladı. Hasadın yaklaşık 8 ay süreceği bildirildi.

İlk hasadı yapan işçileri ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, burada yaptığı konuşmada, çileğin özellikle Kurşunlu'da yoğun olarak yetiştirildiğini söyledi.

Taban, çileğin kasım ayı ortalarına kadar geçen süreçte topraktan serasız olarak yetiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnegöl'ün tarımda daha iyi yerlere gelebilmesi için bizler de yerel yönetimler olarak elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İnegöl Belediyesi olarak bu noktada desteklemelerimizi devam ettirmek istiyoruz. Çileklerimiz artık olgunlaştı ve bugün de ilk hasadı gerçekleştirmiş olduk. Hasat sezonumuz bereketli olsun."