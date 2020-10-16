İnegöl'de covid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

İnegöl'de covid-19 denetimleri sürüyor

16.10.2020 14:55
İnegöl'de covid-19 denetimleri sürüyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona denetimleri yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona denetimleri yapıldı.

Kaymakam Şükrü Görücü ile Belediye Başkanı Alper Taban, Park Caddesi ve Anafartalar Caddesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik denetim yaptı. İş yerlerine tek tek girerek uyarılar yapıldı.. Kurallara uymayan vatandaşlar ikaz edildi. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi tarafından üretilen maskelerin de dağıtıldığı denetimlerde, pek çok iş yeri ve vatandaşın kurallara riayet ettiği görüldü.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, Sağlık Müdürümüz ile birlikte covid-19 kapsamında rutin denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şudur ki; rehavete kapılmadan tedbirlerle hayatı kolaylaştıralım. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımız kurallara riayet ediyor, ama 'Bana bir şey olmaz' mantığının kimseye faydası yok. Vak'aların yükseldiğini görebiliyoruz, hem ülke genelinde, hem şehrimizde. Vatandaşlarımızdan kendilerine dikkat etmeleri ve tedbirlere uymalarını istiyoruz" dedi. - BURSA

İnegöl'de covid-19 denetimleri sürüyor

Şükrü Görücü, Alper Taban, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de covid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

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