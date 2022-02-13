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İNEGÖL'DE ÇUKURA GİREN FORKLİFT DEVRİLDİ; 2 YARALI - Son Dakika

İNEGÖL'DE ÇUKURA GİREN FORKLİFT DEVRİLDİ; 2 YARALI

13.02.2022 17:18

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan forklift devrildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan forklift devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Akhisar Mahallesi Karalar Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Ömer Çakır (27) yönetimindeki forklift, caddeden yokuş aşağı inerken yoldaki çukura girdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan forklift yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki Muhammed Okşaş (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, forklift çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İNEGÖL'DE ÇUKURA GİREN FORKLİFT DEVRİLDİ; 2 YARALI
İNEGÖL'DE ÇUKURA GİREN FORKLİFT DEVRİLDİ; 2 YARALI
İNEGÖL'DE ÇUKURA GİREN FORKLİFT DEVRİLDİ; 2 YARALI

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Ömer Çakır, Karalar, Akhisar, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNEGÖL'DE ÇUKURA GİREN FORKLİFT DEVRİLDİ; 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNEGÖL'DE ÇUKURA GİREN FORKLİFT DEVRİLDİ; 2 YARALI - Son Dakika
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