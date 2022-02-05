Üye Girişi
Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI

05.02.2022 10:38

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bayram Görel (35), evi terk edip baba evine dönen eşi Serap Gül Görel (35) ile kayınpederi Cevdet (63), kayınvalidesi Şaziye (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü (25) tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bayram Görel (35), evi terk edip baba evine dönen eşi Serap Gül Görel (35) ile kayınpederi Cevdet (63), kayınvalidesi Şaziye (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü (25) tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Serap Gül Görel, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, 2 çocuğuyla birlikte baba evine yerleşti. Bu sabah Bayram Görel, tabancasını yanına alıp kayınpederinin evini bastı. Bayram Görel, eşi Serap Gül ile kayınpederi Cevdet, kayınvalidesi Şaziye ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü tabancayla vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Görel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren 4 yaralıdan Cevdet Cantürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bayram Görel'in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kondu.

Bayram Görel'in, eşinin evden ayrılmasından sonra İstanbul'a gittiği ve çocukları görmek için İnegöl'e döndüğü bildirildi.

Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI

YORUMLAR
500

İntihar, Bayram, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:27 Yunan vekilinden Türkiye itirafı: Daha iyisini alacaklar
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
10:03 Boşanma aşamasındaki eş, karısının aile evini bastı! 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
10:02 İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
09:40 Büyük korku yaşadı! Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı
09:37 5 yaşındaki çocuk, 23 metre derinliğindeki kuyuya düştü! 5 gündür kurtulmayı bekleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 10:55:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İNEGÖL'DE DAMAT DEHŞETİ; 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement