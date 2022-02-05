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İnegöl'de damat dehşeti; 2 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

İnegöl'de damat dehşeti; 2 ölü, 3 yaralı (2)

05.02.2022 20:04
İnegöl'de damat dehşeti; 2 ölü, 3 yaralı (2)

KAYINPEDERİ DE ÖLDÜBursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu da alarak evi terk edip babasının evine giden eşi Serap Gül Görel'ü, kayınpederi Cevdet (63), kayın kayınvalidesi Şaziye (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü (25) tabancayla vurup yaralayan Bayram Görel aynı tabancayla intihar etti.

KAYINPEDERİ DE ÖLDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu da alarak evi terk edip babasının evine giden eşi Serap Gül Görel'ü, kayınpederi Cevdet (63), kayın kayınvalidesi Şaziye (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü (25) tabancayla vurup yaralayan Bayram Görel aynı tabancayla intihar etti. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 4 yaralıdan durumu ağır olan Cevdet Cantürk burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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İntihar, Bayram, İnegöl, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de damat dehşeti; 2 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de damat dehşeti; 2 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika
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