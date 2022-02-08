İnegöl'de darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde darbedilerek sokağa bırakılan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Yüksel Sokak'ta gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından darbedilen Ufuk S. (49), sokağa bırakıldı.

Devriye sırasında bu kişiyi gören çarşı ve mahalle bekçileri, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.