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İnegöl'de darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İnegöl'de darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı

08.02.2022 10:03
İnegöl'de darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde darbedilerek sokağa bırakılan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde darbedilerek sokağa bırakılan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Yüksel Sokak'ta gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından darbedilen Ufuk S. (49), sokağa bırakıldı.

Devriye sırasında bu kişiyi gören çarşı ve mahalle bekçileri, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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