İnegöl'de Deaş Operasyonu: 1 Gözaltı
58 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi N.H., yakalandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi N.H., yakalandı. Bursa
İnegöl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen ve ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.H.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda şüphelinin adresi tespit edildi. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri opreayonla N.H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve materyal ele geçirildi. N.H., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:16 Kaynak: DHA
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