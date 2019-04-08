Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Deaş Operasyonu: 1 Gözaltı

İnegöl'de Deaş Operasyonu: 1 Gözaltı

58 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi N.H., yakalandı.

İnegöl'de Deaş Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi N.H., yakalandı.

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen ve ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.H.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda şüphelinin adresi tespit edildi. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri opreayonla N.H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve materyal ele geçirildi. N.H., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:16 Kaynak: DHA

Bursa, Jandarma, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Mansur Yavaş ile Soyadları Aynı Olan Şarkıcı Zeynep Mansur'a Tebrik Mesajı Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 13:14:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Deaş Operasyonu: 1 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]