İnegöl'de Deaş Operasyonu: 1 Gözaltı (2)

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Nasr Hassun, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Nasr Hassun, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Suriye uyruklu Hassun'un silah ve uyuşturucu ticareti de yaptığı belirtildi.



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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