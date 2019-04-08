İnegöl'de Deaş Üyesi Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir DEAŞ üyesi yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir DEAŞ üyesi yakalandı.



İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Abdullatif H.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda şüphelinin adresine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Baskında Abdullatif H. yakalayarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve materyal ele geçirildi. Abdullatif H.'nın sorgulaması sürüyor.



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