Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Deaş Üyesi Yakalandı

İnegöl'de Deaş Üyesi Yakalandı

20 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir DEAŞ üyesi yakalandı.

İnegöl'de Deaş Üyesi Yakalandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir DEAŞ üyesi yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Abdullatif H.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda şüphelinin adresine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Baskında Abdullatif H. yakalayarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve materyal ele geçirildi. Abdullatif H.'nın sorgulaması sürüyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:03 Kaynak: DHA

Bursa, Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Güncel
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