Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Deaş Üyesi Yakalandı

İnegöl'de Deaş Üyesi Yakalandı

26 dakika önce

DEAŞ üyesi olmaktan dolayı hakkında yakalama kararı olan ve her yerde aranan şahıs İnegöl'de yakalandı.

İnegöl'de Deaş Üyesi Yakalandı, System.String[]
DEAŞ üyesi olmaktan dolayı hakkında yakalama kararı olan ve her yerde aranan şahıs İnegöl'de yakalandı. Yakalanan şahıs Bursa TEM ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, her yerde aranan DEAŞ terör örgütüne üye olan yabancı uyruklu Abdullatif H'nin, İnegöl'de olduğu tespit edildi. Abdullatif H. saklandığı evde TEM ekiplerince operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs önce İnegöl Emniyet Müdürlüğüne, ardından Bursa Terörle Mücadele Ekiplerine teslim edildi. olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:31 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de Feci Kaza! TIR Parçalandı, Kasadaki Büyükbaş Hayvanlar Yola Savruldu Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 21:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Deaş Üyesi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]