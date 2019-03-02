Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Dehşet Veren Olay

İnegöl'de Dehşet Veren Olay

11 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 yaşındaki çocuk kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak yaralandı.

İnegöl'de Dehşet Veren Olay, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 yaşındaki çocuk kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kayıplara karışırken, yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Olay, Orhaniye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.A. (15), henüz sebebi belirlenemeyen ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Bıçaklanan çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Ö.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri firar eden zanlıyı arıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:34 Kaynak: İHA

Orhaniye, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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