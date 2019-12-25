İnegöl'de dehşete düşüren kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de dehşete düşüren kaza - Son Dakika

İnegöl'de dehşete düşüren kaza

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

İnegöl'de dehşete düşüren kaza, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza Burhaniye Mahallesinde trafik ışıklarında meydana geldi. Yeşil Bursa Caddesinden İstiklal Caddesine seyir halinde olan Erdoğan F. idaresindeki 3456 plakalı hafif ticari araç, Murat Şahin Ö'nün kullandığı şarjlı bisiklette çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç önce park halinde bulunan bir arabaya, ardından kaldırıma çıkarak iki direğin arasında girerek durabildi. Kazada motosiklet sürücü ile eşi kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Burhaniye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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