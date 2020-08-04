İnegöl'de denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vak'aların artmasının ardından denetimler sıklaştırıldı. Emniyet özel halk otobüsleri üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde otobüslerin kurallara uyduğu gözlendi. Ancak sokakta gezenlerin ise polisi görünce çene altındaki maskelerini yüzlerine çektiği görüldü.

Korona virüsle mücadele sürüyor. Normalleşme sonrası İnegöl'de vak'a sayıları resmen tavan yaptı. Polisler denetimlerini sıklaştırdı. Halk otobüsleri tek tek durdurularak kontrol edildi. Sürücü ve yolcuları ekipler tarafından sosyal mesafe ve maske konusunda ikaz edildi. Denetimlerde otobüslerin kurallara uyduğu görüldü. Yoldan geçenlerin bir çoğunun maskesinin çenesine takması veya hiç maske kullanmaması kameraya takıldı. Polisler maskesiz gezen bir kişiye işlem yaptı. Bazı vatandaşlar ise polisleri görünce maskelerini yüzlerine çekti. - BURSA