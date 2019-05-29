İnegöl'de depo yangını
52 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarım ilacı deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:02 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde bir tarım ilacı deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Cerrah Mahallesi'nde Rasim Okumuş'a ait tarım deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi.
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