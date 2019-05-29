İnegöl'de depo yangını
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarım ilacı deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarım ilacı deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:44 Kaynak: AA
Cerrah Mahallesi'nde Rasim Okumuş'a ait tarım deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi.
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