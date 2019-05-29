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İnegöl'de depo yangını

5 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarım ilacı deposunda çıkan yangında hasar oluştu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarım ilacı deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Cerrah Mahallesi'nde Rasim Okumuş'a ait tarım deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:44 Kaynak: AA
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