Son dakika... BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saman balyalarını bulunduğu depoda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken balya halindeki tonlarca saman kül oldu.

İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği depoda, saat 2.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan samanlara sıçrayan yangın kısa sürede büyürken, depodan alevlerin yükseldiğinin gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken bazı vatandaşlar da ekiplere yardım etti. Güçlükle kontrol atlına alınan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken depoda bulunan tonlarca saman küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.