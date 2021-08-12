İnegöl'de Deprem Bilinci Oluşturuluyor - Son Dakika

Burada kurtarma çalışması yapılırken, depremle ilgili sergi de gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, Marmara depreminin 22'nci yıldönümünde 10-16 Ağustos tarihleri arasında şehirde deprem bilincini oluşturmak ve deprem konusuna dikkat çekmek adına İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) işbirliğinde bir dizi program hazırladı. Bu etkinlikler kapsamında Çarşamba akşamı Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde yapay enkaz alanı oluşturularak arama kurtarma çalışması yapıldı. Aynı zamanda depremle ilgili resim sergisi gerçekleştirildi.

20.00'da başlayan çalışmaya Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri de katıldı. İNDAK ekibi, oluşturulan yapay enkaz alanında arama kurtarma çalışması yaparken çevredeki vatandaşlar da etkinliği ilgiyle takip etti. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerin de yapıldığı etkinlikte, cansız mankenler enkaz altından kurtarıldı.

Etkinlik alanında ülkemizde bugüne kadar yaşanmış ve büyük hasarlara neden olmuş depremlerle ilgili resimlerden oluşan bir sergi de yapıldı. Sergi de hem ülkemizin ve şehrimizin deprem gerçeğini ortaya koydu hem de vatandaşların bilinçlenmesi adına katkı sağladı.