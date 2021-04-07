SAĞANAK SONRASI DERENİN SULARINA KAPILAN DANA KAYBOLDU, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen sağanak nedeniyle, bir dana derenin sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ekipler danayı bulmak için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar ve karların erimesi ile birçok bölgede taşkın meydana geldi. Önceki gün İnegöl ilçesindeki Bilal Mahallesi'nde bulunan Kulaca deresinde yaşanan olayda, bir dananın deredeki sulara kapılıp ilerlediği anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sağanakta, dere içerisinde sürüklenen dananın akıbeti belirlenemezken, dananın bulunması için İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İnegöl Ziraat Odası başkanı Sezai Çelik de yaptığı açıklamada dananın akıbetinin henüz belli olmadığını dile getirdi. Bölge halkı da danayı bulabilmek için seferber oldu.