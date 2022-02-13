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İnegöl'de devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İnegöl'de devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı

13.02.2022 19:36
İnegöl'de devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı.

Karalar mevkisinden İnegöl yönüne giden Ömer Ç. (26) idaresindeki fork-lift (yük kaldırmaya yarayan iş makinesi), yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Ömer Ç. ile fork-liftte bulunan Muhammed O. (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Karalar, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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