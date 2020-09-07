İnegöl'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İsrafil A. yönetimindeki 26 RR 185 plakalı odun yüklü kamyon, Bursa- Ankara kara yolundaki tali yolda rampadan çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan İsrafil A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:49 - Kaynak: AA
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