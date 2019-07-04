İnegöl'de devrilen tır yolu kapattı
37 dakika önce
İnegöl ilçesinde ay çiçeği çekirdeği yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda ulaşım bir süre sağlanamadı.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:28 Kaynak: AA
ilçesinde ay çiçeği çekirdeği yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda ulaşım bir süre sağlanamadı. Eyüp
E. idaresindeki 34 AJ 884 plakalı tır, Bursa- Ankara
kara yolu Huzur Mahallesi
girişinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Bir süre sürüklenen araç, elektrik direğine çarparak durabildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından kara yolunun Bursa istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Bu sırada araç kuyrukları oluştu.
Yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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