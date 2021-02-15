Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Selahattin Z. yönetimindeki 16 LFH 16 plakalı domates yüklü tır, Bursa- Ankara kara yolunun Mezitler Boğazı mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yana devrildi. Tırın kasasında bulunan domatesler ise yola saçıldı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan tır ise çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Ayrıca, kaza yerinde temizlik çalışması yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika