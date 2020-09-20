İnegöl'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İnegöl'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İnegöl'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Akıncılar Mahallesi'nde Mustafa A. (16) idaresindeki 16 PM 323 plakalı traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ve traktörde bulunan Faruk A. (15) ile Ferhat Y. (17), devrilen aracın altında kalarak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Faruk A'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Akıncılar, Traktör, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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