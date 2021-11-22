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İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika

İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

22.11.2021 08:48
İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Erdem Güder'in (31) kullandığı traktör, Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, bulunduğu yerden çıkartılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Güder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Traktör, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika


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