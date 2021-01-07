Hamidiye Mahallesi Güngören Sokağı'nda, Murat Tektaş idaresindeki 16 M 06114 plakalı dolmuş ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › İnegöl'de dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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