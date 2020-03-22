İnegöl'de düğünler ertelendi, nikahlarda ise katılımcı sayısı kısıtlandı - Son Dakika
Son Dakika Yerel İnegöl'de düğünler ertelendi, nikahlarda ise katılımcı sayısı kısıtlandı - Son Dakika

İnegöl'de düğünler ertelendi, nikahlarda ise katılımcı sayısı kısıtlandı

7 saat önce

İnegöl'de düğünler ertelendi, nikahlarda ise katılımcı sayısı kısıtlandı Korona virüsü düğün yapacak olan çiftleri de etkilendi.

İnegöl'de düğünler ertelendi, nikahlarda ise katılımcı sayısı kısıtlandı

BURSA - Korona virüsü düğün yapacak olan çiftleri de etkilendi. Düğünler ertelenirken, nikah kıyma işlemleri ise devam ediyor. Bursa İnegöl'de yapılan nikah kıyma işlemleri sadece 10 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Dünyayı saran korana virüsü etkisini devam ettiriyor. Korona virüsü nedeniyle düğünler ertelendi. Düğünlerini illeri bir tarihe erteleyen çiftler nikah kıyma işlemlerini ise sürdürüyor. Nikah işlemlerinde korona virüsüne karşı alınan tedbirlerde damat ve gelinin en yakınlarından 10 kişi katılıyor. Gelen davetliler virüse karşı tedbir amacıyla mesafeli bir şekilde otuyor.

Yeni evlenen çiftler konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Şu an mutluyuz. Devletimize milletimize acilen şifalar diliyor, umarım çaresi kısa sürede bulunur. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şartlar bu şekilde ama inşallah mutluluk içinde birliktelik sağlarız. Düğünümüz de ertelendi. Ama nikahlar kıyılabiliyor. Bu nedenle de nikahımızı kıydırdık. Düğünümüzü ileri bir tarihe erteledik" dedi.

İnegöl'de düğünler ertelendi, nikahlarda ise katılımcı sayısı kısıtlandı

İnegöl, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:52 Kaynak: İHA

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