İnegöl'de duraklar, parklar, camiler ve okullar ilaçlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl'de duraklar, parklar, camiler ve okullar ilaçlanıyor - Son Dakika

İnegöl'de duraklar, parklar, camiler ve okullar ilaçlanıyor

6 saat önce

İnegöl Belediyesi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına başladı.

İnegöl'de duraklar, parklar, camiler ve okullar ilaçlanıyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına başladı. Otobüs durakları, parklar, camiler ve okullar temizlenip ilaçlanıyor.


Bakanlık gereken tedbirleri almaya devam ederken, virüse karşı kurumlar da çalışmalarına başladı. İnegöl Belediyesi kurduğu ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle otobüs durakları, toplu taşıma araçlaır ve parklarda başlayan temizleme ve ilaçlama çalışmaları hafta sonu ilçede bulunan tüm okullarda yapılacak. Merpa pazar alanının karşısında bulunan otobüs durağında çalışmaları yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Dünya genelinde etkili olan korona virüsü Türkiye'de de görüldü. Ülke olarak tedbirlerimizi aldık. Bizler de vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerleri ilaçlı suyla yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Ben öncelik şunu söylemek istiyorum, vatandaşlarımıza panik yapmasın. Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede bunu el birliğiyle atlatırız. Bu çalışmalarımız hafta sonu okullarımızda devam edecek" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
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