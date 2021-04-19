İnegöl'de düşerek başını kaldırıma çarpan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde rahatsızlanması sonucu düşen ve başını kaldırıma çarparak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İlçe dışından İnegöl'e gelen Adnan C. (50), Bursa- Ankara kara yolunun kenarında oğlunu beklerken fenalaşarak düştü.
Başını kaldırıma çarparak yaralanan Adnan C, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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