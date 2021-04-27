İnegöl'de en çok dava bu sebepten açılıyor - Son Dakika

İnegöl'de en çok dava bu sebepten açılıyor

27.04.2021 09:57
İnegöl'de en çok dava bu sebepten açılıyor, System.String[]

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay, 2020 yılında karar verilen dosya oranının yüzde 84,4 seviyelerinde olduğunu söyledi.

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay, 2020 yılında karar verilen dosya oranının yüzde 84,4 seviyelerinde olduğunu söyledi. En çok işlenen suçlar arasında ise basit yaralama, hakaret ve tehdit göze çarpıyor.

İnegöl Adliyesindeki 2020 yılı faaliyet raporunu açıklayan Tunay, "İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarında bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 12 bin 550, karar sayısı ise 10 bin 863'tür. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığında yıllara göre açılan soruşturma sayısında, son beş yılın dosya sayıları sırasıyla 2016 yılı gelen dosya sayısı 11 bin 769, 2017 yılı gelen dosya sayısı 11 bin 778, 2018 yılı gelen dosya sayısı 12 bin 143, 2019 yılı gelen dosya sayısı 12 bin 816 ve 2020 yılı gelen dosya sayısı 12 bin 865'tir" dedi.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosyalarda 321 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğine dikkat çeken Tunay, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 7 bin 174, iddianame sayısı 2 bin 627, toplamda ise verilen tüm kararların sayısının 12 bin 890 olduğunu belirtti. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığında uzlaştırma ile sonuçlandırılan soruşturma sayılarında; uzlaştırma kapsamında olan dosya sayısı bin 100, uzlaştırma uygulanan dosya sayısının 586, uzlaştırma uygulanmayan dosya sayısının 198 olduğunu kaydeden Başsavcı Tunay, "İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığında davaların temizlenme oranları mahkemelere göre sıralandığında Ceza Mahkemelerinde İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Karar sayısı 375, 1. Asliye Ceza Mahkemesi 402, 2. Asliye Ceza Mahkemesi 874, 3. Asliye Ceza Mahkemesi 423, 4. Asliye Ceza Mahkemesi 520, 5. Asliye Ceza Mahkemesi 426, 6. Asliye Ceza Mahkemesi 174, Hukuk Mahkemelerinde ise 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 216, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 304, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 223, Sulh Hukuk Mahkemesi 1643, 1 Aile Mahkemesi 1073, 2 Aile Mahkemesi 334'tür" diye konuştu.

Başsavcı Tunay, İnegöl'de işlenen suçları ise şöyle sıraladı:

"Basit yaralama, hakaret, tehdit, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma, mala zarar verme, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, resmi belgede sahtecilik, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, kişilerin huzur ve sükünunu bozma." - BURSA

İnegöl'de en çok dava bu sebepten açılıyor
İnegöl'de en çok dava bu sebepten açılıyor

Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet, İnegöl, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de en çok dava bu sebepten açılıyor - Son Dakika


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