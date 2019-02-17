Son Dakika Haberleri: İnegöl'de En İşlek Cadde Çöktü

İnegöl'de En İşlek Cadde Çöktü

58 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinin en işlek caddesinde göçük meydana geldi.

İnegöl'de En İşlek Cadde Çöktü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinin en işlek caddesinde göçük meydana geldi. Derin olan çukur yayalar ve araçlar için tehlike saçarken, vatandaşlar çöken yolun başına karton kutu koydu. Daha sonra gelen yetkililer çöken yolun başına dubalar koydu.

İstiklal Caddesi ile Şebboy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yolun bir bölümü çöktü. Çöken yol büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlar her hangi bir arabanın veya insanın düşmemesi için çöken yolun başına karton kutu koydu. Yolda dev çukuru gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. İlerleyen saatlerde ise yetkililer çöken yolun başına dubalar koyarak etrafını şeritle çevirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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