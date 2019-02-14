İnegöl'de Ev Yangını
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Mesudiye
Mahallesi Cami Aralığı Sokağı'nda bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, evde hasara yol açtı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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