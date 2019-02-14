Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Ev Yangını

İnegöl'de Ev Yangını

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mesudiye Mahallesi Cami Aralığı Sokağı'nda bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, evde hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Mesudiye, Bursa, İnegöl, Güncel
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