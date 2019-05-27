Son Dakika Haberleri: İnegöl'de ev yangını

İnegöl'de ev yangını

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kemalpaşa Mahallesi Dilek Sokak'taki 3 katlı binanın Adnan Eltutan'a ait 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın üst kata da sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında dairelerde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:35 Kaynak: AA
Kemalpaşa Mahallesi, Bursa, İnegöl, Güncel
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