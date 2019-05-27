İnegöl'de ev yangını
2 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:35 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Kemalpaşa Mahallesi
Dilek Sokak'taki 3 katlı binanın Adnan Eltutan'a ait 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın üst kata da sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında dairelerde hasar oluştu.
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