İnegöl'de evine Türk bayrağı asmak isteyen vatandaşa itfaiyeden yardım - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine büyük bir Türk bayrağı asmak isteyen vatandaşın talebi üzerine itfaiye ekipleri yardımcı oldu.

Mahmudiye Mahallesi'nde ikamet eden Fatih Gürler (25), evine bayrak asmak istedi.

Çevredekilerin de yardımıyla bayrağı asmaya çalışan ancak başarılı olamayan Gürler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Grup Amirliğini aradı.

Gürler'in yardım talebini geri çevirmeyen itfaiye ekipleri, evin önüne gelerek itfaiye aracı ile bayrağı astı.

Fatih Gürler, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle itfaiye ekiplerimizi aramadan önce bayrağımızı asmaya çalıştık. Biraz zorlandık ve itfaiye ekiplerini aradık. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, ricamızdan dolayı geldiler, bayrağı astık. Bayrak hepimizin bayrağı. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde birlik ve beraberlik olması için herkesin evine bayrak asmasını istiyoruz. Ne kadar çok bayrak olursa o kadar çok mutlu ve destek içinde oluruz."