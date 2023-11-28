 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de fabrika çatısında para isteyen şahıs dövizleri yırttı - Son Dakika

İnegöl'de fabrika çatısında para isteyen şahıs dövizleri yırttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısına çıkan ve inşaat yetkililerinden parasını isteyen şahıs, vinçle gönderilen paralar arasında yer alan dövizleri yırttı. Polisin 1 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs vinç yardımıyla aşağı indirildi.

İnegöl\'de fabrika çatısında para isteyen şahıs dövizleri yırttı
28.11.2023 - 18:42,  Güncelleme: 18:43
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısına çıkan ve inşaat yetkililerinden parasını isteyen şahıs, vinçle gönderilen paralar arasında yer alan dövizleri yırttı. Polisin 1 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs vinç yardımıyla aşağı indirildi.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen Tunahan T. (35), çalıştığı inşaatın çatısına çıktı. Olayı gören işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için yoğun uğraşı verdi. Şahıs, inşaat yetkililerinden parasını istedi. Yetkililer topladıkları içinde dövizlerin bulunduğu 18 bin 500 lirayı vinç yardımıyla şahsa iletti.

Şahıs, paralar içinde bulunan 200 euroyu elleriyle yırtıp attı. 1 buçuk saat sonra polisin iknasıyla vinç yardımıyla aşağıya inen şahıs, elindeki bıçağı da polise teslim etti. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Olaylar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de fabrika çatısında para isteyen şahıs dövizleri yırttı - Son Dakika


19:22
Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
18:05
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
17:34
Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı
17:15
Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu'yu getirdi Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu'yu getirdi
17:09
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi
17:07
Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi
17:01
Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri

Son Dakika
19:22 Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
18:05 İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
17:58 Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan şehit ailesine ziyaret
17:34 Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı
17:15 Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu'yu getirdi
17:09 Siirt Üniversitesi Filistin'e destek açıklaması yaptı
17:09 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi
17:07 Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi
16:48 Kocaeli'de baba ve oğlu 1 gün arayla yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2023 19:48:20. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de fabrika çatısında para isteyen şahıs dövizleri yırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement