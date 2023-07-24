İnegöl'de Fasulye Tarlasında Uyuyan Çocuk Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Fasulye Tarlasında Uyuyan Çocuk Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

24.07.2023 21:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye tarlasında uyuyan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye tarlasında toprağı üzerinde uyuyan Esmanur Solmuş (4), üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı haldeyken hastaneye getirilen Esmanur'dan geriye kalan görüntüler ise yürek dağladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çeltikçi mahallesinde bulunan bir fasulye tarlasında meydana geldi. Hasat için Şanlıurfa'dan İnegöl ilçesine gelen mevsimlik işçiler, fasulye hasadı yapmaya başladı.

Fasulye tarlasında kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

UYUYAN ÇOCUĞU FARK ETMEDİ

Ailesi tarlada çalışırken Esmanur Solmuş ise bir kenarda uyuya kaldı. Bu sırada tarla sahibi Akif A. (45), yönetimindeki 16 F 3252 plakalı girdiği tarlada uyuyan çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti.

Fasulye tarlasında kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

MAALESEF KURTARILAMADI

Yerde hareketsiz yatan Esmanur'u gören ailesi, üzerinden geçen kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine getirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tarla sahibi Akif A. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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İnegöl, Akif, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Fasulye Tarlasında Uyuyan Çocuk Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de Fasulye Tarlasında Uyuyan Çocuk Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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