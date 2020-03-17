İnegöl'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de firari hükümlü yakalandı

9 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İnegöl'de firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silahlı yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, silahla tehdit, basit yaralama gibi 11 suçtan aranan A.K.A'nın, kırsal Sulhiye Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası da bulunan A.K.A, jandarma ekiplerini görünce kaçtı.

Kovalamaca sonucu mahalle kırsalında yakalanan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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