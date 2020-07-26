İnegöl'de fırından cep telefonu ve sadaka kutusu hırsızlığı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırından cep telefonu ile sadaka kutusu çalındı.

Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'ndeki fırına gece saatlerinde kapısını açarak giren hırsız, bir çalışana ait cep telefonu ile sadaka kutusunu çalarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelince kapının açık olduğunu fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, hırsızın önce arka kapıdan girmeye çalıştığı, daha sonra ön kapıya gelip sürgülü kapıyı açarak içeri girdiği görülüyor.