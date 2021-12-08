İnegöl'de forkliftin çarptığı işçi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki bir fabrikada işçilerden Muhammed Alaabdulkah (34), forkliftin çarpması nedeniyle yaralandı.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!