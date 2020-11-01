İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki - Son Dakika

İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki
01.11.2020 15:48
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafe stickerına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafe stickerına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine tepkiler sürüyor. İnegöl'de bulunan bir eczaneden güzel bir tepki geldi. Bir eczacı kendisine ait işyerinde sosyal mesafe stickerının üzerine vatandaşların durması gereken yere Macron'un fotoğrafını yapıştırdı. Fotoğrafın üzerine bir de ayak izi olması dikkat çekti. Yapılan bu uygulamayı gören müşteriler de durumdan memnun. - BURSA
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