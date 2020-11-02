Son dakika haberi! İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki - Son Dakika

Son dakika haberi! İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki

02.11.2020 13:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki Gündem olan Eczacı konuştu Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafe stickerına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı.

İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki

Gündem olan Eczacı konuştu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafe stickerına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine tepkiler sürüyor. İnegöl'de bulunan bir eczaneden güzel bir tepki geldi. Bir eczacı kendisine ait işyerinde sosyal mesafe stickerının üzerine vatandaşların durması gereken yere Macron'un fotoğrafını yapıştırdı. Fotoğrafın üzerine bir de ayak izi olması dikkat çekti. Yapılan bu uygulamayı gören müşteriler de durumdan memnun.

Eczacı Özgür Dabak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum açıkçası. Cumartesi günü nöbetçiydik. Buluyorsunuz pandemi döneminde sosyal mesafeyi belirtmek zorunluydu. Daha önce yapıştırdığımız sosyal mesafe stickerı eskimişti değişmesi lazımdı. Özellikle son dönemde Peygamber efendimize yapılan hakaretleri yayınlayan dergiyi destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un destek vermesi nedeniyle tepkimizi ortaya koymamız lazımdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa malları boykot yapın çağrı üzerine bizlerde harekete geçtik. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan bu sosyal mesafe stickerı dikkatimizi çekiyordu. Bizlerde hemen baskı yapıp yapıştırdı. Hiçbir olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık tam tersine görenler çok mutlu oldukları ve bizleri tebrik ettiler. Bunu durup dururken yapmadık bu tamamen Macronun kişiliğiyle alakalı Fransa halkına olan bir tepki değil çünkü orada 3 Milyona yakın Müslüman yaşıyor. Kendisi Allah Resuluna yapılan saygısızlığı özgürlük olarak nitelendirdiği için bunu aynı şekilde kendisine gösterdik. Biz Müslüman olarak ona aynı şekilde cevap veremezdik, asla bir Müslüman terbiyesiz değildir, Ahlaksız değildir. Bizler çocuklarımıza İsa, Musa gibi isimler koyarken böyle bir şey söz konusu olmazdı. Hedefimize ulaştık inşallah herkes anlamıştır peygamberimizi bizim kutsalımız olduğunu bizimde farklı bir beklentimiz yok. Bizler nasıl herkesin kutsalına saygı gösteriyorsak, bizimde kutsalımıza saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bir vatandaş olarak bizlerinde elinde gelen buydu.

Son dakika haberi! İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki
Son dakika haberi! İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki
Son dakika haberi! İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki
Son dakika haberi! İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki
Son dakika haberi! İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, İnegöl, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki - Son Dakika


Son Dakika

Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı
Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı         
14:13
Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı         
13:38
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum         
13:30
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı         
12:41
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı         
12:29
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum 3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum         
10:25
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 14:38:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei