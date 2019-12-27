İnegöl'de gergin gece davası devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de gergin gece davası devam ediyor - Son Dakika

İnegöl'de gergin gece davası devam ediyor

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İnegöl'de gergin gece davası devam ediyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.


10 Aralık 2016 tarihinde Akhisar Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuaföre araçla gelen şahıslar tarafından silahlı ateş edilmişti. Silahlı saldırı sonucu 23 yaşındaki Lütfü H. ile 43 yaşındaki Vahid R. yaralanmıştı. İşyeri sahibi ile berberin önünde oturan Ahıska vatandaşı Vahit R'nin yaralandığı saldırının ardından toplanan Ahıskalılar saldırıya tepki göstermişlerdi. Polis güçlükle toplanan kalabalığı sakinleştirmişti. Olay ardından polis ekipleri pompalı tüfek ile ateş ettiği öne sürülen H.K. ile ağabeyi S.K. ve K.M.'yi gözaltına aldı. 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklardan S.K. ve K.M. ilk duruşmada tahliye edilmişti. Olayla ilgili tek tutuklu olan H.K'de Mart 2019 tarihinde çıktığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Davayla ilgili tutuklu kimsenin kalmadığı olayla alakalı yargılama İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Yapılan duruşmada savcı sanıklar hakkında kasten adam öldürme ve kastan adam yaralamadan ceza almaları için mütealaası verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı mart ayına erteledi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
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