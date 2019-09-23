Son Dakika Haberleri: - İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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- İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

1 saat önce

- İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında yangınBURSA - Bursa-Ankara Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

- İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

BURSA - Bursa- Ankara Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Yangın, İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunurken, şiddetli rüzgar yüzünden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. 5 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

- İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ankara, İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:09 Kaynak: İHA
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