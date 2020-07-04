İnegöl'de gıda üretimi denetiminde bir mühendisin şiddete maruz kalması kınandı - Son Dakika

İnegöl'de gıda üretimi denetiminde bir mühendisin şiddete maruz kalması kınandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gıda üretimi yapan işletmelerin denetlenmesi esnasında bir mühendisin saldırı ve tehdide uğraması Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR-SEN) ve Bursa Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından kınandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gıda üretimi yapan işletmelerin denetlenmesi esnasında bir mühendisin saldırı ve tehdide uğraması Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR-SEN) ve Bursa Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından kınandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gıda üretimi yapan işletmelerin denetlenmesi esnasında bir simit işletmecisinin mühendis Oğuzhan Müjdeci'nin üzerine yürümesi ve elindeki kontrol tutanaklarını alarak saldırıya uğraması Toç-Bir-Sen tarafından kınandı. Toç-Bir-Sen Şube Başkanı Şahin Değirmen yaptığı açıklamada; "İnegöl İlçemizde Covid-19 tedbirleri kapsamında Kaymakamlık talimatı ile polis refakatinde yapılan gıda kontrol uygulamaları kapsamında daha önce uyarıldıkları öğrenilen simit işletmecisinin çalışlarının maske takmamasından kaynaklı olarak gıda kontrol tutanağı tanziminden sorumlu mühendis Oğuzhan Müjdeci'nin üzerine yürümüş ve elindeki kontrol tutanakları sert bir şekilde zorla elinden alınarak görevini ifası engellenmiştir. Aynı zamanda tehdit ve hakaretler fiziksel bir saldırıya dönüşmesi üzerine gıda denetine refakat eden polis memurları ilk müdahaleyi olayın devam etmesi üzerine takviye polis memurları ile sonlandırmıştır. Polis refakatinde dahi bu şekilde olayların vuku bulması açısından güvenli gıda arzından sorumlu mesai arkadaşlarımızın hangi tehdit ve tehlike altında olduklarının bir göstergesidir. Yaşadığımız ülkede 7'den 70'e herkesin güvenli gıda arzından sorumlu ve tek gayesi görevini layıkıyla ifa etmek olan mesai arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.


Bursa Memur-Sen İl Temsilcisi Gökhan Yünkül ise kamu çalışanlarına şiddet olaylarının ise bir türlü engellenemediği ifade ederek, "Sağlık, eğitim, belediye ve posta çalışanları dahil bir çok kamu çalışanı şiddet olayına maruz kalıyor. Kamu çalışanları görevini yerine getirirken hakarete, küfürlere, fiziki saldırılara maalesef maruz kalmaktadır. Kamu çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının engellenmesi için hükümetin gerekli tedbirleri alması gerekliliğini yıllardır ifade ediyoruz. İnegöl de yaşanan bu çirkin olay ise halk sağlığı ile ilgilenen kamu görevlilerinin nasıl bir tehdit altında olduğunu gösteren açık bir örnek olmuştur. Bu sebeple denetim ekiplerimizin güvenliğinin sağlanması öncelikli talebimizdir. Yaşanan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Memur Sen, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de gıda üretimi denetiminde bir mühendisin şiddete maruz kalması kınandı - Son Dakika

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